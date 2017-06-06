Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması

motorola moto c satışa sunuldu

MOTOROLA MOTO C SATIŞA SUNULDU

Motorola birkaç hafta önce resmen tanıttığı yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Motorola Moto C'yi satışa sundu. Telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıktı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Motorola Moto C Satışa Sunuldu(9/10)9


Motorola birkaç hafta önce resmen tanıttığı yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Motorola Moto C'yi satışa sundu. Telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıktı.



Bu yıl birçok yeni telefon satışa çıkarmayı planlayan Motorola, Moto Z serisinden sonra Moto C serisinin de yeni üyelerini satışa çıkarmaya başladı. Birkaç hafta önce resmen tanıtılan Motorola Moto C, dün Hindistan'da satışa sunuldu. İlk olarak Hindistan'da çıkan telefonun zamanla diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor.



Moto C, Motorola'nın yeni giriş seviyesi akıllı telefonu. Telefon Hindistan'da sadece 95 dolara satışa çıktı. Teknik özelliklere gelecek olursak Moto C; MediaTek MT6737M işlemci, 5-inç FWVGA (854×480) ekran, 1 GB RAM, tercihe göre 8 veya 16 GB depolama alanı, 2350 mAh batarya, 5 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel selfie kamerasıyla geliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat olacak.



 



Apple, Android karşısında neden geriliyor?







Etiketler: Motorola  Moto  C  Satışa  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER