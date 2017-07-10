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Motoruna Kuş Çarpan THY Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı

MOTORUNA KUŞ ÇARPAN THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI, YOLCULARININ TÜM MASRAFLARINI KARŞILADI

İstanbul'a gitmek üzere 137 yolcusuyla Kayseri'den havalandıktan bir süre sonra motoruna kuş çarpan THY uçağı, tekrar Kayseri'ye acil iniş yaptı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı(10/10)6

Sabah saatlerinde Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan TK 2011 sefer sayılı THY yolcu uçağının motoruna bir süre sonra kuş çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TEKNİK ARIZA OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle teknik arıza oluşan uçağın kaptanı, Erkilet Havaalanı'na yeniden dönme kararı aldı.

UÇAK UÇUŞA UYGUN BULUNMADI

Güvenli bir şekilde gerçekleşen inişin ardından uçakta incelemelerde bulunan teknisyenler, uçağın uçuşa uygun olmadığını belirledi.

YOLCULARIN TÜM MASRAFLARI KARŞILANDI

Uçak, bakıma alınırken, yolculara bilet iadesi ve değişimi ya da uçağın hazırlanmasına kadar konaklama dahil tüm masraflarının karşılanması imkanı sağlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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