MOTORUNA KUŞ ÇARPAN THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI, YOLCULARININ TÜM MASRAFLARINI KARŞILADI
İstanbul'a gitmek üzere 137 yolcusuyla Kayseri'den havalandıktan bir süre sonra motoruna kuş çarpan THY uçağı, tekrar Kayseri'ye acil iniş yaptı.
Sabah saatlerinde Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan TK 2011 sefer sayılı THY yolcu uçağının motoruna bir süre sonra kuş çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TEKNİK ARIZA OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle teknik arıza oluşan uçağın kaptanı, Erkilet Havaalanı'na yeniden dönme kararı aldı.
UÇAK UÇUŞA UYGUN BULUNMADI
Güvenli bir şekilde gerçekleşen inişin ardından uçakta incelemelerde bulunan teknisyenler, uçağın uçuşa uygun olmadığını belirledi.
YOLCULARIN TÜM MASRAFLARI KARŞILANDI
Uçak, bakıma alınırken, yolculara bilet iadesi ve değişimi ya da uçağın hazırlanmasına kadar konaklama dahil tüm masraflarının karşılanması imkanı sağlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
- Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
- 1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü
- Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
- Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
- Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
- Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
- Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
- Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
Bu Haberle İlgili Yorumlar