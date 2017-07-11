MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINDA! POLİS HER YERDE ONU ARIYOR
Bursa'da sahibi tarafından park edilen 5 bin lira değerindeki motosikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobil yedek parça işyeri bulunan Cevdet Demirhan, Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerine 16 RE 396 plakalı motosikletini park etti.
HIRSIZ ÇEVREYİ KONTROL ETTİKTEN SONRA MOTOSİKLETİ ALIP KAÇTI
Üzerinde pembe tişört bulunan ve gözlük takan kimliği belirsiz bir kişi motosikletin etrafında gezdikten sonra çevreyi kontrol edip bindiği motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.
POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN HIRSIZI ARIYOR
Motosikletinin çalındığını anlayan Cevden Demirhan'ın şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın kimliğini araştırıyor.
Kaynak: haberinburada
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