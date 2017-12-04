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Motosiklet Kullanmaya Yeni Başlayanlar için Temel Bilgiler

MOTOSİKLET KULLANMAYA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL BİLGİLER

Motosiklet sürmeye yeni başladıysanız hangi motosikleti satın alacağınız veya binmeyi öğrenmeniz değil, tüm bunları tamamladıktan sonra ne gibi motosiklet aksesuarları alacağınız önemlidir.

Tarih : 04 Aralık 2017, 08:51
Puan Ver : Motosiklet Kullanmaya Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgiler(8/10)8


Motosiklet sürmeye yeni başladıysanız hangi motosikleti satın alacağınız veya binmeyi öğrenmeniz değil, tüm bunları tamamladıktan sonra ne gibi motosiklet aksesuarları alacağınız önemlidir. İşte kask, ceket, eldiven, çizme ve benzeri motosiklet malzemeleri için akıllı kararlar verme, daha rahat olma, daha güvenli olma ve bu süreçte biraz tasarruf etme adına ihtiyacı duyacağınız her şey bu yazımızda!



Kullanılması Zorunlu Olan Motosiklet Aksesuarları Nelerdir?



Bir motosikletin ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsetmeye herhalde gerek yok, bu tercihi yaptıysanız az çok riskleri biliyorsunuz. Fakat riskleri görmezden gelmek, yapmak isteyeceğiniz son şeydir. Bu nedenle kask, mont, pantolon, eldiven, bot gibi güvenli motor aksesuarlarına ihtiyaç duymanız bir tercih değil zorunluluktur.



Kask: Bir motorcu için en temel teçhizat kasktır. Yeni motosiklet kullanmaya başlıyorsanız tüm yüzünüzü örten sağlam bir kask modeli aramalısınız. Fikriniz olması için Motosiklet Online adresinde hesaplı ve yüksek kalitede kask modellerini inceleyebilirsiniz. Standart özelliklere sahip bir kask sizi güvenle taşıyacaktır, daha fonksiyonel özelliklere sahip kask modelleri için biraz daha fazla bütçe ayırmanız gerekecektir.



Motorcu Montu: Sıradan bir ceket elbette sizi yüksek hızda giderken sıcak bir yaz gününde bile delici rüzgâra karşı koruyamaz. Bu nedenle motosiklet kullanırken özel bir motorcu ceketi giymeniz şarttır. İdeal olarak motosikletonline.com adresinde görebileceğiniz gibi motorcu ceketleri yazlık ve kışlık seride üretilir. Mevsimine göre en azından bir tane motorcu montu edinmelisiniz.



Motorcu Pantolonu: Motorcu ceketine benzer şekilde bacaklarınızı koruyacak bir motorcu pantolon modeli giymeniz ideal tercihtir. N e kadar sağlam olursa olsun bir kot pantolon en küçük bir düşme anında size zarar gelmesini önleyemez. Çoğu motor giysileri çok sağlam kumaş ve dikişlere sahip olmakla birlikte, ek aksesuarlar için de bölmeler içerir.



En Ucuz ve Kaliteli Motorcu Aksesuarları Nerede Satılır?



Motorcu aksesuarları için çok fazla olmasa da kâfi miktarda satış noktası var, ancak bütün markaların bir arada bulunduğu motosiklet giyim, ekipman ve aksesuarları için bir adres arıyorsanız https://www.motosikletonline.com/ web adresini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Temel motosiklet aksesuarları için ve motor gereçleri için ihtiyacınız olan her malzemeyi alternatif model ve fiyatlarla bulabilmeniz mümkün.  



 








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