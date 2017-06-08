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motosiklet satışlarında yüzde 10 artış beklentisi

MOTOSİKLET SATIŞLARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Motosikletin güvenli bir araç olduğunu anlatabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerine değinen Kılıçer, "Trafik kurallarının iki tekerlekli araçlara avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi, karayollarındaki önceliğin motosiklet...

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:37
Puan Ver : Motosiklet Satışlarında Yüzde 10 Artış Beklentisi(9/10)11


Motosikletin güvenli bir araç olduğunu anlatabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerine değinen Kılıçer, "Trafik kurallarının iki tekerlekli araçlara avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi, karayollarındaki önceliğin motosiklet kullanımına verilmesi, bütün sürücülerin trafikte motosikleti fark edecek şekilde eğitim alması ve motosiklet kullanıcılarının bu bilinçle trafiğe katılması konularında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



Kılıçer, Türkiye'de motosiklet pazarının geçen yıl 2015'e göre yüzde 13 küçüldüğünü ve 143 bin 678 motosikletin trafiğe tescilinin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Geçen yıl tescili yapılan motosikletlerden 20 bin 112'si İstanbul'da trafiğe girdi. Ankara'da bu rakam sadece 2 bin 747. Son iki yılda motosiklet alımının azalmasındaki en önemli nedenlerden biri, zorunlu trafik sigortası ücretleriydi. Hazine ile yaptığımız çalışmalar sonucu nisanda uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasıyla sektörün önündeki büyük bir engel aşıldı. Trafik sigortası ücretlerinin düşmesiyle bu yıl satışların yüzde 10'dan fazla artmasını ve 155 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ayrıca sektördeki denetimle kayıt dışının önlenmesinin pazarda yüzde 5 artış sağlayacağını düşünüyoruz."



İkinci el araçların motosiklet bayilerinden alınması halinde ödenen yüzde 18 KDV'nin maliyeti gereksiz artırdığına işaret eden Kılıçer, bu oranın yüzde 1'e düşürülmesi için Maliye Bakanlığına müracaatta bulunduklarını söyledi. Kılıçer, "Bakanlık, talebimizin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiğini bildirdi." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Motosiklet  Satışlarında  Yüzde  10  Artış  Beklentisi    haber

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