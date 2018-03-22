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Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce sürükledi! O anlar kamerada

MOTOSİKLETE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ! O ANLAR KAMERADA

Kilis'te vicdansız adam, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Koşacak hali kalmayan köpeğin yerlerde sürünme anı kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Tarih : 22 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Motosiklete Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi! O Anlar Kamerada(8/10)4

Kilis'te, bir kişi motosikletin arkasına bağladığı köpeği yüzlerce metre koşturması nedeniyle köpek metrelerce yerlerde sürüklendi.

KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Edinilen bilgiye göre, çengel semtinde vicdansız bir sürücü köpeği motosikletin arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Daha sonra koşacak hali kalmayan köpek metrelerde yerde sürüklenmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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