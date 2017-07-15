MOTOSİKLETİ ÇALINDI, 23 YIL SONRA POLİSE İHBAR ETTİ
23 yıl önce Adana'da çalınan motosikleti için ceza gelince paniğe kapılan 83 yaşındaki Mustafa Göncel, 23 yıl önceki olay için ihbarda bulundu.
Adana'da, 23 yıl önce satın aldığı motosikleti çalınan ancak Almanya'ya döneceği için durumu önemsemeyen gurbetçi, yıllar sonra gelen trafik cezasıyla İstanbul'da olduğunu tahmin ettiği aracın yasadışı işlerde de kullanılabileceği endişesiyle polise başvurdu.
1994 YILINDA ADANA'DA MOTOSİKLETİNİ ÇALDIRDI, ALMANYA'YA DÖNECEĞİ İÇİN İLGİLENEMEDİ
Eşi ile 1970 yılında Almanya'ya çalışmaya giden biçerdöver operatörü Mustafa Göncel (83), 1994'te tatil için memleketi Adana'ya geldi. Göncel'in burada gezmek için aldığı 01 EE 986 plakalı motosikleti, 3 ay sonra Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındı. Almanya'ya döneceği için durumu önemsemeyen Göncel, çalışmak üzere geri döndüğü Almanya'dan 1995'te kesin dönüş yaptı.
YILLAR ÖNCE ÇALINAN MOTOSİKLET İÇİN CEZA GELİNCE ENDİŞELENDİ
4 Temmuz'da adına tescilli motosikletle ilgili Karayolları Otoyol Bakım İşletme Şefliği'nden 52 lira 25 kuruş para cezası gelince şok oldu. Motosikletinin çalındığını hatırlayan yaşlı adam, aracına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 Eylül 2016'da ücret ödemeden geçiş yapıldığı için ceza geldiğini öğrenince tedirginlik yaşadı. Motosikletin yasa dışı işlerde de kullanılabileceğinden endişe eden Göncel, para cezasını ödedikten sonra 23 yıl önce çalınan aracı için Bağlar Polis Merkezi'ne müracaat etti.
"ADANA PLAKALI MOTOSİKLET İSTANBUL'DA NE YAPIYOR?"
Göncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıl önce, motosikletinin aldıktan 3 ay sonra evinin bahçesinden çalındığını, durumu önemsemeyerek polise başvurmadığını söyledi. Para cezasını ödedikten sonra polis merkezine gittiklerini belirten Göncel, "İhmal ettik, peşine düşmedik, başımıza bu geldi. Para cezası ödedim, başımıza daha büyük iş açılmasın diye polise başvurdum. Polis ekipleri de 'Biz size bir gelişme olursa bildiririz' dedi. 23 yıl geçmiş nasıl böyle bir şey oluyor anlamadım. Adana plakalı motosiklet, İstanbul'da ne yapıyor? Bize böyle bir ceza nasıl geliyor, inanılacak gibi değil. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Başkası bir olaya karışır, plaka benim üzerime tekrar böyle bir şey olmaması için başvurduk." ifadesini kullandı. Göncel, polis ekiplerinden motosikletini bir an önce bulmasını beklediklerini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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