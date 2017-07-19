MOTOSİKLETİNİ SIRTÜSTÜ TEK ELLE KULLANAN GENÇ KENDİSİNİ ÇEKENLERE POZ VERDİ
Afyonkarahisar'da, gencin motosikletini koltuğa sırtüstü yatarak tek elle kullanması, başka otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, çılgın genç poz vermeyi de unutmadı.
Olay, Güvenevler Mahallesi, Asiye Sultan Bulvarında meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün "yurdum insanı" başlığı ile sosyal medyaya yüklediği yaklaşık 10 saniyelik videoyu görenler gözlerine inanamadı. Motosikleti yatarak kullanan gencin kendisini görüntülendiğini fark etmesinin ardından gülerken poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
SIRTÜSTÜ YATTI
Cep telefonu ile seyir halinde ilerleyen trafikte çekilen görüntüde, bir genç kodluğuna sırtüstü uzandığı ve sol elini başının altına aldığı motosikleti sağ eli ile kullanırken görülüyor.
ELİYLE TAMAM İŞARETİ YAPIYOR
Daha ilginç olan ise gencin görüntülendiğini fark ettiğinde kendisini çeken kişiye sol elinin baş parmağı kaldırarak "tamam" işareti yapıp gülümsemesi.
SÜREKLİ GÜLÜMSÜYOR
Video boyunca yatarak motosiklet kullanan gencin hem kendi hem de başkalarının hayatını riske attığından adeta habersiz bir şekilde sürekli gülümsemesi ile ise dikkatlerden kaçmıyor.
Öte yandan, yatarak kullandığı motosiklette plaka olmadığı da gözleniyor.
Kaynak: haberinburada
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