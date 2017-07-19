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Motosikletiyle Aşırı Hız Yapan Genç Otomobille Kafa Kafaya Çarpışarak Can Verdi

MOTOSİKLETİYLE AŞIRI HIZ YAPAN GENÇ OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞARAK CAN VERDİ

Rusya'da gerçekleşen korkunç kazada,otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli genç havada taklalar attı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o dehşet anları kameraya yansıdı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Motosikletiyle Aşırı Hız Yapan Genç Otomobille Kafa Kafaya Çarpışarak Can Verdi(5/10)1

Rusya'da otomobille çarpışıp havada taklalar atan motosikletli feci şekilde can verdi. Olay anında kayıtta olan başka aracın kamerası korkunç kazası gözler önüne serdi.

AŞIRI HIZ YAPTI

Korkunç kaza Rusya'da gerçekleşti. Hız yapan motosikletli, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI

Motosikletli o kadar hızlıydı ki çarpışmanın şiddetiyle aracıyla havada taklalar atıp yere çakıldı. Sürücü hayatını kaybederken, otomobildekiler ise yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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