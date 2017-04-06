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motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:17
Puan Ver : Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı(9/10)11


Kocaeli'nin Gebze İlçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olan gece saatlerinde Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y.(24) ve E.A.(16) isimli şahıslar motosikletle seyir halindeyken Serkan K. idaresinde ki 60 VA 920 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motorda bulunan 2 kişi arabanın camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



 



kaynak:haberler








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