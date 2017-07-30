Galatasaray'ın gündeminde olan Marouane Fellaini, Manchester United'ın Valarenga ile oynadığı hazırlık maçında bir gole imza attı. ManU, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

"BENİM GALATASARAY'A GİTMEM DAHA KOLAY"

Maç sonrası konuşan Jose Mourinho, "Benim Galatasaray'a gitmem, Fellaini'nin Galatasaray'a gitmesinden daha kolay. Fellaini benim için çok önemli, ayrılmayacak. Bir menajere ihtiyaçları varsa, bir şansları var ama Marouane? Bunu unutun." dedi.

Kaynak: haberinburada