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moussa sow adanaspor ve başakşehir maçlarında yok!

MOUSSA SOW ADANASPOR VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA YOK!

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'na, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Moussa Sow'da dahil edildi. Golcü oyuncu böylelikle, ligin 2. yarısında oynanacak Adanaspor ile Başakşehir maçlarına forma giyemeyecek.

Tarih : 30 Aralık 2016, 17:32
Puan Ver : Moussa Sow Adanaspor Ve Başakşehir Maçlarında Yok!(8/10)6


Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Senegal'de aday kadro belli oldu.



Fenerbahçe'nin formda oyuncusu Moussa Sow, Senegal'in aday kadrosuna davet edildi.



Süper Lig'in 2. yarısının başlamasıyla beraber start alacak organizasyonda forma giyecek Sow, Sarı-Lacivertliler'in oynayacağı Adanaspor ile Başakşehir maçlarını kaçıracak.



Senegal Milli Takımı'nda Moussa Sow'un yanı sıra Türkiye'den 3 futbolcu daha ter dökecek. Bu isimler Çaykur Rizespor'dan kaleci Diallo, Alanyaspor'dan Gassama ve Osmanlıspor'dan Ndiaye...



 



kaynak:fanatik








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