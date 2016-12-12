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moussa sow, galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafı beğendi

MOUSSA SOW, GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI BEĞENDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-1 yenerken Yasin Öztekin'in gol sevinci maçın önüne geçti.

Tarih : 12 Aralık 2016, 10:53
Puan Ver : Moussa Sow, Galatasaray'ın Paylaştığı Fotoğrafı Beğendi(7/10)7


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-1 yenerken Yasin Öztekin'in gol sevinci maçın önüne geçti.



 



kaynak:sabah








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