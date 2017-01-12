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MPS HASTASI KIZLARI İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR


MPS HASTASI KIZLARI İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR
Tarih : 12 Ocak 2017, 14:01
Puan Ver : Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar(10/10)8


Şanlıurfa'da mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen ve solunum güçlüğü çektiği için sıvıyla beslenen 11 yaşındaki Elif Nur Kaya'nın ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor. Anne Emine Kaya, “2 yaşındayken rahatsızlandı, büyüdükçe hastalığı ilerledi. Her şeyimizi kızımın hastalığı için harcadık. Eşim de iş bulamadı. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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