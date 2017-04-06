Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmiç'in kaleci olan oğlu Ante Mrmiç, Türk takımlarının radarına girdi.



Hürriyet'in haberine göre Hırvatistan'ın NK Inter Zapresic takımında forma giyen 24 yaşındaki kaleciyi Bursaspor, Gaziantepspor, Kayserispor ve Adanaspor'un oyuncu tarama ekipleri takip ediyor.







kaynak:sabah