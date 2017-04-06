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mrmiç'in oğlu süper lig'e transfer oluyor

MRMİÇ'İN OĞLU SÜPER LİG'E TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmiç'in kaleci olan oğlu Ante Mrmiç, Türk takımlarının radarına girdi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:25
Puan Ver : Mrmiç'in Oğlu Süper Lig'e Transfer Oluyor(9/10)8


Hürriyet'in haberine göre Hırvatistan'ın NK Inter Zapresic takımında forma giyen 24 yaşındaki kaleciyi Bursaspor, Gaziantepspor, Kayserispor ve Adanaspor'un oyuncu tarama ekipleri takip ediyor.



 



kaynak:sabah






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