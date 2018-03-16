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Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü

MUCİZE KURTULUŞ! 5. KATTAN ATLAYAN GÜRCÜ KADIN, PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. kattan kendini boşluğa bırakan Gürcü kadın, inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Park halindeki otomobilin üstüne düşen kadın, olaydan kesik ve kırıklarla kurtuldu.

Tarih : 16 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü(9/10)5

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. kattan atlayan Gürcü uyruklu kadın inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

5. KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı'nda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 5. katında kalan Gürcü uyruklu İrma Şaryaşvişli (44) bilinmeyen bir nedenle saat 03.30 sıralarında 5. katın balkonundan kendini aşağı attı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sokakta park halinde bulunan otomobilin camına çarpıp yere düşen kadın yaralandı. Park halindeki otomobilin camı kırıldı.

Beraber kaldıkları erkek arkadaşı durumu polise ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KESİK VE KIRIKLA UCUZ ATLATTI

5 katlı apartman kendini aşağı atan Gürcü kadın İrma Şaryaşvişli'nin sağ ayağında kesik ve kırıklar oluştu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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