İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Kasım El Halef annesinin elini bırakarak aniden yola fırladı. O esnada yoldan geçmekte olan Ali Rıza E. idaresindeki cip duramayarak çocuğa çarparak ayaklarının üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere yığılırken, şans eseri aracın altından sağ çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Kasım El Halef'e duramayarak çarpan sürücü Ali Rıza E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: haberinburada