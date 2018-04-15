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Mucize kurtuluş! Bariyere saplanan bu otomobilden sağ çıktı

MUCİZE KURTULUŞ! BARİYERE SAPLANAN BU OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI

Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. Sürücü, kazadan ağır yaralı kurtuldu.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Mucize Kurtuluş! Bariyere Saplanan Bu Otomobilden Sağ Çıktı(8/10)4

Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan ağır yaralı kurtuldu.

BARİYER ÖN CAMDAN GİREREK KOLTUĞA SAPLANDI

Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyreden 06 KHJ 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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