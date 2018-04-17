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Mucize kurtuluş! Bu otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

MUCİZE KURTULUŞ! BU OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR

Denizli Serinhisar'da kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Sürücü ve arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Mucize Kurtuluş! Bu Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar(10/10)6

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Büyük hasar gören araçtaki sürücü ile yanındaki arkadaşı, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİL ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Denizli- Antalya Karayolu'nda meydana gelen kazada, Denizli yönüne giden Namık Durmuş (35) yönetimindeki 20 DD 319 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta, önüne çıkan Furkan Kesici'nin kullandığı 20 KF 09 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Namık Durmuş'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Durmuş ile yanındaki arkadaşı, kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Diğer otomobilde de hasar oluşurken, sürücüsü yaralanmadı.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Durmuş, kendilerini emniyet kemerinin kurtardığını, kazadan hafif sıyrıklarla çıktıklarını söyledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavileri yapılan sürücü ve arkadaşı, hastaneye gitmeye gerek duymadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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