Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonucu Polis Memuru İlhan Ö.'nün dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE MÜDİREYİ SONRA YARDIMCISINI VURUYOR

Silahla okula giren İlhan Ö.'nün koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdiresi Tülay Taş'ı odasına kadar kovalayıp burada kurşun yağmuruna tuttuktan sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onuda yaraladığı, Delibaş'ın yere yığılmasının ardından okuldan ayrıldığı saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDİRESİNE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

İlhan Ö. isimli polis olan velinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna dört kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek mermi isabet ettiği öğrenildi. Taş'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyata alındığı açıklandı.

GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI

Eğitim Bir Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker ise okula gelip basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polis memurunun bir ay önce okul müdürünü tehdit ettiğini belirten Numan Şeker, yaptıkları suç duyurusuna rağmen okulda önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Şüphelinin bu sabah elini kolunu sallayarak okula geldiğini ifade eden Şeker, Kendisi, müdür hanıma soru dahi yöneltmeden dört el ateş ediyor. Daha sonra hızını alamıyor dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen söylüyorum ki kurşunları bittiği için daha sıkılmamış. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu olsa önüne gelene Ateş edecek. Bunun acilen tedbirlerinin alınması gerekiyor Şu anda Müdüre hanımın ameliyatta İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür Yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet etti durumu iyi. Eğitim-bir-sen olarak iyoruz ki artık bakan bu çığlıkları duysun ve gerekli yasal düzenlemeler yapılsın Bakanı'nın gündemine şiddetin girmesi için, ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor . Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor . Yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Disiplin yönetmeliğinin değişmesi ve her okula kadrolu güvenlikçinin verilmesi gerekiyor Maalesef bu günkü olayın ayak sesleri bir ay önceden duyulmuştu ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bu arada saldırı sonrası okulda bulunan bazı kişilerin olaydan 2.5 saat sonra okul önünde cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirmeleri velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, Okulda yaşanan dehşetten sonra böyle bir fotoğrafın çekilmesine anlam veremiyoruz. Bu kişiler kim çok merak ediyoruz dediler.

Kaynak: haberinburada