AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı 28 Şubat davasında verilen müebbet kararlarını şöyle yorumladı:

Demokrasimiz adına çok mutluyuz. Bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçiremeyecekler. Rabbimize hamddediyoruz bu karar için.

Kaynak: haberinburada