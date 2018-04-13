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MÜEBBET CEZASI ALAN PAŞALAR İÇİN AK PARTİ'DEN İLK YORUM GELDİ


Müebbet cezası alan paşalar için AK Parti'den ilk yorum geldi
Tarih : 13 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Müebbet Cezası Alan Paşalar İçin Ak Parti'den İlk Yorum Geldi(9/10)5

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı 28 Şubat davasında verilen müebbet kararlarını şöyle yorumladı:

Demokrasimiz adına çok mutluyuz. Bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçiremeyecekler. Rabbimize hamddediyoruz bu karar için.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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