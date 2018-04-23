MÜFTÜLÜK ÇALIŞANLARI, ÇALIŞMAK İSTEMEDİKLERİ MEMURUN ARDINDAN KURBAN KESİP KUTLAMA YAPTI
Marmaris İlçe Müftülüğü personeli, birlikte çalışmak istemedikleri mesai arkadaşlarının tayini çıkınca kurban keserek kutlama yaptı. Kebaplı kutlamaya müftü de katıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Müftülük çalışanları, aynı yerde çalışmak istemedikleri, hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit'in tayininin başka ile çıkması üzerine kurban kesip, kutlama yaptı. Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç olanlara dağıtılırken, bir bölümüyle kurum çalışanları ve aileleri için kebap yapıldı.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marmaris'te ihtiyaç sahibi kimselere yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinde 'Olumlu Yaşar' olarak tanınan, Marmaris İlçe Müftülüğü'nde hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit hakkında, mesai arkadaşlarına görevini yaptırmama ve mesaiye gelmeme gibi iddialarla soruşturma açıldı.
İNCELEME SONRASI TAYİNİ ÇIKTI
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler nedeniyle müfettiş gönderildi. İki hafta süreyle inceleme yapan müfettişler, Yiğit'in 'müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı' yönünde rapor verdi. Yiğit, geçici olarak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yiğit'in tayini Kocaeli'ye çıktı.
ARALARINDA PARA TOPLAYIP KURBAN KESTİLER
Yiğit'in kendilerine sorun yarattığı ve görevlerini yapmalarını engellediğini öne süren Müftülük çalışanları ise, tayininin çıkması halinde kurban adağında bulundu. Tayin kararıyla adak yerine getirildi. Aralarından 1200 lira toplayıp adaklık kuzu alan Müftülük çalışanları, kurbanı kesti.Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen ve Marmaris Müftülüğü'nde şoför olarak çalışan 'Olumlu Yaşar' lakaplı Yaşar Yiğit...
CAĞ KEBAP YİYİP KUTLAMA YAPTILAR
Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. 8 kilosu ile ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi'ndeki bir restoranda cağ kebabı yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve müftülük çalışanları, aileleri ile birlikte cağ kebabını yedi. Yemek sonrası müftülük görevlileri dua okudu.
Müftülük çalışanı Mehmet Küçük, "Yaşar Yiğit'in gittiğine çok sevindik. Gitmesi için adak adamıştık ve gitmesiyle kurbanı kestik, mutluyuz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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