Tosic, Şenol Güneş'le Tartışmasına Açıklık Getirdi: Problem Yok
Alişan'la Evlenmek İçin Gün Sayan Buse Varol, Hamamda Kına Yaptı
Abd'de Skandal Hamle! Pkk, Washington'da Büro Açmak İçin Başvurdu
Olaylı Derbinin Soruşturması Derinleşiyor! Gözaltı Sayısı 31 Oldu
Çipras, Türkiye'deki Yunan Askerleri İçin Takas İddialarını Yalanladı
Anne Ve Babasını Herkes Tanıyor! Üstsüz Pozuyla Sosyal Medyayı Salladı
Suudi Arabistan, Yemen'de Düğünü Vurdu! Gelin Dahil 20 Kişi Öldü
Şehit Kızı Milli Savunma Bakanlığı Koltuğuna Oturdu: İlk İcraat Kadın Rütbeli Sayısını Artırmak
'demirtaş Aday Olacak Mı' Sorusu 30 Nisan'da Cevap Bulacak
'akşener Ortak Aday Mı' Tartışmasına Chp Noktayı Koydu!
Müftülük Çalışanları, Çalışmak İstemedikleri Memurun Ardından Kurban Kesip Kutlama Yaptı
Koltuğuna Oturan İsme 'seçilirsen İlk İcraatın Ne Olur' Diye Sordular
24 Haziran Seçiminde Her İmza 1 Tl
Trump'ın Fed'e Müdahalesi Piyasaları Tedirgin Etti
Bakan Koltuğuna Oturan Çocuğun Sözleri, Başbakan'ı Kahkahaya Boğdu
Chp'liler Milli Eğitim Müdürü'nü Böyle Protesto Etti
3 Cinayetten Aranan Firari 10 Yıl Sonra Vapurda Yakalandı
Chp'li Vekille Milli Eğitim Müdürü'nün 23 Nisan Gerilimi
Altın Elbiseli Adam, Sıfır Kusurla Canından Oldu
Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Müftülük Çalışanları, Çalışmak İstemedikleri Memurun Ardından Kurban Kesip Kutlama Yaptı

MÜFTÜLÜK ÇALIŞANLARI, ÇALIŞMAK İSTEMEDİKLERİ MEMURUN ARDINDAN KURBAN KESİP KUTLAMA YAPTI

Marmaris İlçe Müftülüğü personeli, birlikte çalışmak istemedikleri mesai arkadaşlarının tayini çıkınca kurban keserek kutlama yaptı. Kebaplı kutlamaya müftü de katıldı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Müftülük Çalışanları, Çalışmak İstemedikleri Memurun Ardından Kurban Kesip Kutlama Yaptı(6/10)2

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Müftülük çalışanları, aynı yerde çalışmak istemedikleri, hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit'in tayininin başka ile çıkması üzerine kurban kesip, kutlama yaptı. Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç olanlara dağıtılırken, bir bölümüyle kurum çalışanları ve aileleri için kebap yapıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris'te ihtiyaç sahibi kimselere yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinde 'Olumlu Yaşar' olarak tanınan, Marmaris İlçe Müftülüğü'nde hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit hakkında, mesai arkadaşlarına görevini yaptırmama ve mesaiye gelmeme gibi iddialarla soruşturma açıldı.

İNCELEME SONRASI TAYİNİ ÇIKTI

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler nedeniyle müfettiş gönderildi. İki hafta süreyle inceleme yapan müfettişler, Yiğit'in 'müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı' yönünde rapor verdi. Yiğit, geçici olarak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yiğit'in tayini Kocaeli'ye çıktı.

ARALARINDA PARA TOPLAYIP KURBAN KESTİLER

Yiğit'in kendilerine sorun yarattığı ve görevlerini yapmalarını engellediğini öne süren Müftülük çalışanları ise, tayininin çıkması halinde kurban adağında bulundu. Tayin kararıyla adak yerine getirildi. Aralarından 1200 lira toplayıp adaklık kuzu alan Müftülük çalışanları, kurbanı kesti.

Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen ve Marmaris Müftülüğü'nde şoför olarak çalışan 'Olumlu Yaşar' lakaplı Yaşar Yiğit...

CAĞ KEBAP YİYİP KUTLAMA YAPTILAR

Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. 8 kilosu ile ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi'ndeki bir restoranda cağ kebabı yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve müftülük çalışanları, aileleri ile birlikte cağ kebabını yedi. Yemek sonrası müftülük görevlileri dua okudu.

Müftülük çalışanı Mehmet Küçük, "Yaşar Yiğit'in gittiğine çok sevindik. Gitmesi için adak adamıştık ve gitmesiyle kurbanı kestik, mutluyuz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müftülük  Çalışanları  Çalışmak  İstemedikleri  Memurun  Ardından  Kurban  Kesip  Kutlama  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER