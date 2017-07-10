MUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu üzeri Çaltılar mahallesinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 can aldı. Kazada yaralanan 4 kişiden birinin durumu ağır.
OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Fethiye'den Antalya istikametine seyreden Muzaffer Konu idaresindeki 48 HF 877 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tayyar Ekinci'nin yönetimindeki 48 HP 296 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
KAZAYA BİR OTOMOBİL DAHA KARIŞTI: 3 ÖLÜ
Arkadan gelen İbrahim Özdemir idaresindeki 17 EV 333 plakalı otomobil ise kamyonete yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Konu, aynı otomobildeki Gülsüm Işık ve kamyonette bulunan Saniye Ekinci olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci ile kaza yapan araçlara çarpan otomobildeki İbrahim Özdemir, eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Kaza olay yerine hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu'nda yaklaşık 2 saat boyunca trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: haberinburada
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