

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Otomobildeki biri kadın 3 kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.







Taşyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 48 JY 668 plakalı otomobili durdurmak istedi.







Polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat kovalanan otomobil, polis aracıyla yolu kesilerek durduruldu.







Otomobil sürücüsü Eray Y. ile araçta bulunan Birkan Ç. ve Ayşegül K. gözaltına alındı.







Kovalamacanın başladığı noktada arama yapan polisler, yol kenarına atılmış 50, 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan 12 bin 700 lira buldu.







kaynak:milliyet