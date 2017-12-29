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Muhabirlerin Üşümüyor Musun? Sorusuna Verdiği Cevap Tam Bomba!
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Muhabirlerin Üşümüyor musun? sorusuna verdiği cevap tam bomba!

MUHABİRLERİN ÜŞÜMÜYOR MUSUN? SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP TAM BOMBA!

Önceki gün yazdan kalma kıyafetle görüntülenen Derin Talu, muhabirlerin "Üşümüyor musun?" sorusuna "Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum" cevabını verdi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Muhabirlerin Üşümüyor Musun? Sorusuna Verdiği Cevap Tam Bomba!(5/10)1

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Derin Talu bir AVM'de muhabirler tarafından görüntülendi.

YAZDAN KALMA KIYAFETLE DOLAŞIYOR

Havaların soğuk olmasına rağmen yaz aylarından kalma bir kıyafetle görüntülenen, Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Derin muhabirlerin sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı.

"YAĞLI BESİNLER YEDİĞİM İÇİN ÜŞÜMÜYORUM"

Alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak üzere bir restoran'a geçen Derin Talu, "Bu ince kıyafetlerle dışarıda üşümüyor musunuz?" diye sorulunca gülerek şöyle dedi: "Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum."

Deren Talu böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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