Okyanusta Yüzen Adamın Karnına Köpek Balığı Saplandı!
Kiraladıkları Evde Tuhaf Olaylar Yaşayan Aile, Tatil Fotoğraflarında Gördüklerine İnanamadı
İran'da Bulunan Mumya Şah Rıza Pehlevi'ye Ait Çıktı
Muhafazakar Bakanın Genç Sekreteri, Fuhuş Pazarlığında Basıldı
Karısının Kafasını Kesip Çöp Kutusuna Attı! Dehşet Anları Kamerada
Dışişleri'nden Ab Komisyonu Başkanı'na Tokat Gibi Cevap!
Marsilya Finale Göz Kırptı
Selin Şekerci, Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı
Çekirgeler İlçeyi İstila Etti! Vatandaşlar Sabaha Kadar Nöbet Tutuyor
Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı
Instagram Paylaşımına Gelen Yorum Şeyma Subaşı'yı Kızdırdı!
Arsenal, 10 Kişi Kalan Atletico'ya Diş Geçiremedi
Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da! İşte Temsilcimizin Rakibi
Hollywood'da Tecavüz Depremi! Ünlü Yıldıza 10 Yıl Ceza
'ben Valiyim Dedi' Çoban İnanmadı! Dedenin Validen İsteği Yürek Yaktı
Galatasaray'dan Trabzonspor'un Yıldızına Sürpriz Teklif
Aldatılan Eşin Kurnaz Planı Kanlı Bitti!
Thy Euroleague'de Final-Four'a Kalan İlk Takım Belli Oldu
Ali Koç Net Konuştu: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam
Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor

Muhafazakar bakanın genç sekreteri, fuhuş pazarlığında basıldı

MUHAFAZAKAR BAKANIN GENÇ SEKRETERİ, FUHUŞ PAZARLIĞINDA BASILDI

İngiltere'de bakanlık yapan Domini Raab'ın 20 yaşındaki sekreterinin para karşılığı cinsel ilişki için pazarlık yaptığı ve genç kızın bu işi bakanın masasında yapmak için ekstra ücret istediği ortaya çıktı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 04:30
Puan Ver : Muhafazakar Bakanın Genç Sekreteri, Fuhuş Pazarlığında Basıldı(6/10)2

Haberler.com/Dış Haberler

İngiltere'de Bayındırlık ve İskan Bakanı olan, Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Raab'ın, 20 yaşındaki yardımcısı ve sekreteri, zengin adamlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için bir sitede pazarlık yaptığı fark edildi.

GAZETECİLER MÜŞTERİ KILIĞINDA PAZARLIK YAPTI

Olayın fark edilmesi üzerine müşteri kılığına giren Daily Mirror gazetesi muhabirleri, kadın ile iletişime geçti. Gazetecilerle ilişki pazarlığına girişen kadın yakayı ele verdi.

BAKANIN MASASININ ÜZERİNDE İLİŞKİYE EKSTRA ÜCRET İSTEDİ

Genç kadın, müşteri kılığındaki gazetecilere sadece beş yıldızlı otelde ilişkiye girebileceklerini ayrıca isterlerse bakanın masasının üstünde de bu işi gerçekleştirebileceklerini ama bunun karşılığında ekstradan 750 pound istediğini söyledi. Genç sekreter, bir gün bu sebeple işinden kovulmanın da fantezileri arasında olduğu sözlerine ekledi.

AMACI AYDA 5 BİN POUND

Sekreter, müşteri kılığındaki gazetecilere amacının ayda 5000 pound (28 bin lira) kazanmak olduğunu söyledi.

"BAKANA ŞANTAJ YAPABİLİRİM"

Sekreter ayrıca, müşterilerine bakanın her adımını takip ettiğini ve istediği zaman ona şantaj yapabileceğini söyledi. Olayın duyulması üzerine güvenlik kaygıları artarken bakanlık soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muhafazakar  Bakanın  Genç  Sekreteri  Fuhuş  Pazarlığında  Basıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER