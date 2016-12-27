'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

muhalefet liderine facebook cezası!

MUHALEFET LİDERİNE FACEBOOK CEZASI!

Kamboçya'da muhalefet partisi lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımdan dolayı 5 yıl hapis cezası aldı

Tarih : 27 Aralık 2016, 15:57
Puan Ver : Muhalefet Liderine Facebook Cezası!(10/10)7


Kamboçyada muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Partisinin sürgündeki lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasında paylaştığı videoda, Vietnam ile Kamboçya arsında yapılan bir sınır anlaşmasının maksatlı tahrif edildiği gerekçesiyle, toplumda kargaşaya yaratmaya çalışmak suçlamasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Önce partili bir senatör tarafından paylaşılan ve ardından parti lideri Rainsynin kendi mesaj duvarında paylaştığı videonun, 1979 tarihli anlaşmanın içeriğini maksatlı olarak tahrif edildiğine hükmeden mahkeme, Rainsy ve sosyal medya hesaplarını yöneten iki danışmanı hapse mahkum etti. Rainsy 5 yıl ceza alırken, danışmanlar da üçer yıl hüküm giydi.



Paylaşımı yapan Senatör Hong Sok Hour, söz konusu video nedeniyle kasım ayında 7 yıl hapis cezası almıştı. Sok Hour, devlet belgelerinde tahrifat yapmak ve halkı suça teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.



Hakkındaki bir diğer hakaret davasından mahkum olmamak için bir yıl önce Fransaya kaçan Rainsy, suçlamalarla ilgili olarak Başbakan Hun Seni suçladı. Rainsy, Hun Senin yargıyı kullanarak ülkeyi "acımasız bir diktatörlüğe" dönüştürmek istediğini savunarak, kararın önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler ve 2018deki genel seçimlerden önce kendisini ve partisini zor durumda bırakmayı amaçladığını savundu.



 


Rainsy, Facebookta yayınladığı açıklama metninde Senatör Sok Hourun paylaştığı videoda Kmer dilinden İngilizceye yalnızca bir sözcüğün yanlış çevrildiğini, "redifine" (yeniden tanımlanma) yerine "resolve" (feshedilme) ifadesinin kullanılmış olamasının tahrifat iddiasına yol açtığını belirtti.



Doğusunda Vietnam ve kuzeybatısında Tayland gibi büyük ülkelerle çevrili olan Kamboçyada toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar toplumda büyük hassasiyete yol açıyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Muhalefet  Liderine  Facebook  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER