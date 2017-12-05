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Muhalefetle Anlaşan Lübnan Başbakanı Hariri, İstifasını Geri Çekti

MUHALEFETLE ANLAŞAN LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ, İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

Geçen ay Suudi Arabistan'dayken istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, muhalefetle anlaşarak istifasını geri çekti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Muhalefetle Anlaşan Lübnan Başbakanı Hariri, İstifasını Geri Çekti(9/10)5

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını geri çektiğini açıkladı. Hariri meclisteki bütün partilerle görüştükten sonra kararını duyurdu. Muhalefetle anlaştığı belirtilen Hariri, "Hükümet üyeleri bölgesel çatışmalardan uzak duracaklarını söyledi." açıklamasını yaptı.

LÜBNAN HÜKÜMETİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Lübnan hükümeti de istifasını geri çektiği için Hariri'ye teşekkür eden bir açıklama yayımladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAYKEN İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım tarihinde Suudi Arabistan'dayken hayatının tehlikede olduğunu belirtip istifa etmişti. Hariri'nin istifasını Suudi Arabistan'da açıklaması nedeniyle Lübnan hükümeti Hariri'nin rehin tutulduğunu iddia etmişti.

HARİRİ, FRANSA'DAN ÜLKESİNE DÖNDÜ

Riyad'dan Fransa'ya geçen Hariri daha sonra ülkesine döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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