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Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

MUHAMMED SALAH, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan tecrübeli yıldız Samuel Eto'o'yu yakaladı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 01:40
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Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırırken, mücadelenin 56. dakikasında ağları sarsan ve skoru 1-1'e taşıyan Salah, Devler Ligindeki gol sayısını 8'e çıkardı.

SAMUEL ETO'O'YU YAKALADI

Muhammed Salah böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı unvanını, kariyerine Atiker Konyaspor'da devam eden Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile paylaştı.

Tecrübeli yıldız, 2010-11 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmıştı.

Salah yarı finalde bir gol daha atması halinde, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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