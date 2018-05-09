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Muharrem İnce AK Parti Genel Merkezi'nde! Tarihi görüşme başladı

MUHARREM İNCE AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE! TARİHİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Son Dakika! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Muharrem İnce Ak Parti Genel Merkezi'nde! Tarihi Görüşme Başladı(10/10)6

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Tüm Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini ilan eden İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmiş ve olumlu yanıt almıştı.

İnce, Erdoğan'la görüşmesinden önce dün, Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. İnce, bugün ise HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Deirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

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Kaynak: haberinburada



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