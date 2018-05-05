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muharrem ince: baba bugünü görmeni isterdim

MUHARREM İNCE: BABA BUGÜNÜ GÖRMENİ İSTERDİM

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, doğduğu köy olan Elmalık köyünde annesinin evini ve babasının mezarını ziyaret ederek "Baba bugünü görmeni isterdim" dedi

Tarih : 05 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Muharrem İnce: Baba Bugünü Görmeni İsterdim(7/10)6


CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, doğduğu köy olan Elmalık köyünde annesinin evini ve babasının mezarını ziyaret etti. Babası Şerif İnce'nin kabrine gelen İnce, "Baba bugünü görmeni çok isterdim" dedi.



"BABA BUGÜNÜ GÖRMENİ İSTERDİM"



24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün akşam saatlerinde geldiği memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde kardeşleri, akrabaları ve köy halkı tarafından havai fişeklerle karşılandı. Geceyi köydeki evinde geçiren Muharrem İnce, öğle saatlerinde köy kahvesinde yeniden vatandaşlarla buluştu. Bir süre vatandaşlar ile sohbet eden ve eski anıları paylaşan İnce, köylülerinden oy da istedi. Daha sonra annesi Zekiye İnce'yi evinde ziyaret eden cumhurbaşkanı adayı İnce, annesinin elini öptükten sonra 2016 yılında vefat eden babası Şerif İnce'nin Elmalık köyü mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Babasının mezarının başında dua eden İnce, "Baba bugünü görmeni isterdim" dedi. Muharrem İnce, köydeki evinin önünde ailesi ve akrabaları ile basın mensuplarına poz verdi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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