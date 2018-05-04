MUHARREM İNCE CUMAYI KILDI, ARDINDAN MİNİ MİTİNG YAPTI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Muharrem İnce önce cuma namazını kıldı, ardından mini bir miting yaparak 1. Meclis önünde halka hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birinci Meclis önünde konuştu.
CUMA NAMAZINI HACI BAYRAM'DA KILDI
Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti. İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.
"SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"
Burada yaptığı konuşmada seçime ilişkin ilk mitingin memleketi Yalova'ya yarın yapılacağını söyleyen İnce "51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 1.30'da bile çalışacağız" dedi.
2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Kocasına Kızgın Yağ Döküp Satırla Yaralamıştı, Cezası Belli Oldu
- Her Yerde Aranıyordu, Kayıp Gencin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu
- Aynı Üst Geçide Şehir Magandaları Tarafından İkinci Saldırı Kamerada!
- Dikkat! Nüfus Müdürlükleri Bu Hafta Sonu Açık Olacak
- Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 Yıl Hapis Cezası
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
- Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar