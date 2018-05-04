CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği Muharrem İnce önce cuma namazını kıldı, ardından mini bir miting yaparak 1. Meclis önünde halka hitap etti.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birinci Meclis önünde konuştu.



CUMA NAMAZINI HACI BAYRAM'DA KILDI



Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı​ Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti. İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.



"SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"



Burada yaptığı konuşmada seçime ilişkin ilk mitingin memleketi Yalova'ya yarın yapılacağını söyleyen İnce "51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 1.30'da bile çalışacağız" dedi.







2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN



























Kaynak: haberinburada



