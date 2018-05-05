Atilla Taş resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği şarkı söylediği bir video paylaşarak açıkladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

"OMURGALI OLMAK ZORDUR, DİK DURMANI SAĞLAR"

Öte yandan ünlü sanatçı, "Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!" açıklamalarında bulundu.

Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle;

Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur

Kaynak: haberinburada