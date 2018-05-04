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Muharrem İnce'nin adaylığına Hükümetten ilk tepki

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

Son dakika! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Muharrem İnce'nin Adaylığına Hükümetten İlk Tepki(6/10)2

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstermesine Hükümetten ilk tepki geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konu ile ilgili olarak "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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