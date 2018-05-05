CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığını YSK'ya bildirdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, başvuruyu birlikte yaptı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Kılıçdaroğlu "Elinde meşale ile toplumu aydınlatan, baş tacı ettiğimiz kişidir öğretmen. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etmişti.

İNCE CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

İnce, adaylığının açıklandığı törende "80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" diyerek CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmiş, Kılıçdaroğlu da İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti takmıştı.

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Kaynak: haberinburada