127 Yaşında Rekor Kırdı
Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı
Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu
7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı
Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı!
Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
Valinin Makam Otomobili, Şehit Oğlunun Sünnet Aracı Oldu
Ünlü Sunucunun Kızı, Bodrum'u Sallıyor
Bir Kent Kokudan Dışarı Çıkamıyor! Adımını Atan Burnunu Tıkıyor
Gülşen, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü: Oğluma Sarılıp Dua Ettim
Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi
Markafoni'yi, Sivaslı İş Adamı Mahiroğlu Alıyor

Muharrem İnce'nin Mutlu Günü

MUHARREM İNCE'NİN MUTLU GÜNÜ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı sözlendi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:11
Puan Ver : Muharrem İnce'nin Mutlu Günü(9/10)7


CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar, aile arasında yapılan bir törenle sözlendi. (Kaynak: supersilivri.com)



 








Etiketler: Muharrem  İnce  Nin  Mutlu  Günü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER