CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı sözlendi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar, aile arasında yapılan bir törenle sözlendi. (Kaynak: supersilivri.com)



