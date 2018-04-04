MUHARREM USTA SON NOKTAYI KOYDU: ADAY OLMAYACAĞIM
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. TRT Spor'da konuşan Usta, başkanlık için Ahmet Ağaoğlu'na destek vereceğini bildirdi.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü'ne konuk oldu.
Bordo Mavili ekibin başkanı Usta, gündeme dari konulara açıklık getirdi ve başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı.
İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:
"Çok zor bir dönemde Trabzonspor'un başına geldik.Geldiğimiz dönemde Trabzonspor'u rahatlatacak maddi kaynaklar sağladık. 50.yılda şampiyonluk hedefi koyarak yola çıkmıştım, hala arkasındayım. Ligin ilk 8 haftasındaki kötü performansla sezon başında ümitsizliğe kapılmıştık."
"Teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile görüştüm. Bu takımı biz kurduk, gelen teknik direktör de kurduğumuz takımı yönetsin istedik."
"Ersun Yanal ile yaşadıklarımızın aynısını ikinci yarının başında Rıza Çalımbay ile yaşadık. Maliyetli bir takım kurduğunuzda ilk sene şampiyon olamayabilirsiniz."
"Yönetim olarak Trabzonspor'un üzerine ekonomik bir yük bırakmak istemediğimiz için kongreye gidiyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda ilk ilkemiz kulübe zarar vermemek olmuştur."
"TRABZONSPOR'A ZARAR VERMEYİZ"
"Kulübe geldiğimizde bir kere bile önceki başkanların ne yaptığını kurcalamadım. Sorunları gerekirse kendi içimizde çözeriz ama Trabzonspor'a zarar vermeyiz."
"AHMET AĞAOĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"
"Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum hiç kimse taşın altına elini koymaktan çekinmedi. Seçimlerde Ahmet Ağaoğlu'na destek vereceğiz. Kesinlikle aday değilim."
"Kulüp için kavgayı körükleyen konuları değil de daha iyi ne yapılabilir onu konuşmalıyız. Nevzat Aydın ile ilgili asla sınırı aşan bir şey konuşmadım. Trabzonspor'un kötü gittiği dönemde beni hedef aldı, ben de transfer sürecini başlattım."
Kaynak: haberinburada
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