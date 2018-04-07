Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta Trabzonspor başkanı olarak son maçına çıkan Muharrem Usta, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN BENİ EN ÇOK DUYGULANDIRAN ŞEY ABDÜLKADİR OLDU"

Gözyaşlarını tutamayan Muharrem Usta, "İnsanlar gelip geçiyor. Trabzonspor'a nice başkanlar geldi, gitti. Gece gündüz çalıştık burada. Abdülkadir'i hatırlıyorum. Beni bugün en çok duygulandıran şeydi. Bugün burada çok büyüdü, artık başka bir levela geçti. Onlar benim çocuklarım gibi. Abdülkadir, Yusuf var artık. Gökdeniz ve Fatih'ten sonra eksikliğimizdi vardı." sözlerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN AN..."

Başkanlık döneminde kendisini en üzen olayı anlatan Usta, "Rize bizim kardeş şehrimiz. Ben gerçekten iki şehrin kardeşliğini pekiştirmek adına o günü hatırlamak adına hala üzülüyorum. Başkanlık zamanımda en çok üzüldüğüm anlardan biri oldu. Rize halkı şunu bilsin. Muharrem Usta, Rizespor'un küme düştüğü sezon gereken her şeyi yaptı. Ersun Yanal'a dedim ki, Rize ile aramızı düzeltmek için bir fırsat geldi. Bursaspor maçını en kötü kaybetmeyelim. Trabzonlular, Rize ile olan dostluklarını kaybetmesinler." dedi.

Kaynak: haberinburada