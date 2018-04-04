Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yaptığı açıklamalarda Ersun Yanal ile yollarını ayırmaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

"SEN NASIL BİR İNSANSIN"

Ersun Yanal'ın kulübü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na vermesine sinirlenen Usta, "Fenerbahçe kulübü ile bir şike sorunumuz var. Bu süreci bir başkan olarak en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Ersun Yanal'a buradan seslenmek istiyorum. Senin arkanda bu kadar iyi duran bir başkan var. Sana cebinden para çıkartıp veren bir başkanın var. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor'u mahkemeye veriyorsun? Aziz Yıldırım sana az bile demiş. Sana cebinden para veririm dedim, o utanmadan bunu yapıyor. Ne kadar olduğunu o daha iyi bilir. Bunu nasıl yapabilir bir insan? Böyle bir başkanın varken UÇK'ya nasıl gidip yapabilirsin bunu?" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR 1,3 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Tahkim Kurulu geçtiğimiz haftalarda daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Trabzonspor aleyhine vermiş olduğu kararı onadı.

Fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal'ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık UÇK'ya açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal'a toplam 1,3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kaynak: haberinburada