Ajax Cape Town Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla bir kez daha anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan kulüp, Muhsin Ertuğral'ın takıma yabancı biri olmadığını ve kazanmak için hücum futbolunu benimsediğini kaydetti.

"İYİ YERLERE GELEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ajax Cape Town'da bir çok yetenekli futbolcu bulunduğunu belirten Muhsin Ertuğral ise, "Son dönemde takımı izledim. Bir veya iki kritik mevkiye transfer yaptığımızda çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye'de Sivasspor'u da çalıştıran Muhsin Ertuğral, 4. kez Ajax Cape Town'ın başına geçti.

Kaynak: haberinburada