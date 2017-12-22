Rusya'ya Büyük Şok! 11 Sporcuya Ömür Boyu Men
Süper Lig Hocası İstifa Sinyali Verdi
Gekas Türkiye'ye Dönüyor Ama Bu Kez Niyeti Farklı
Cenk Tosun Bitcoin'le Yarışıyor
1,5 Trilyon Dolarlık İmza! Abd'de 30 Yılın En Büyük Değişikliği Olacak
Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba
Daha Yeni Hırvatistan'a Dönen Tudor'a Türkiye'den Talip Çıktı
Fatih Terim Galatasaray'la Anlaşınca Tff Tazminattan Kurtuldu
Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar
2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!
Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu
Antalyaspor Nefes Aldı!
Sevilla Kanser Olan Teknik Direktör Berizzo'yu Kovdu
Terim Açıklanınca Bilet Patlaması Yaşandı
Anadolu Efes Olympiakos'a 61-58 Mağlup Oldu
Bikinili Yemek Yapan Güzel Oyuncu, Kocasına Poz Verdi

Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da

MUHSİN ERTUĞRAL, AJAX CAPE TOWN'DA

Türk teknik adam Muhsin Ertuğral, Güney Afrika'nın Ajax Cape Town takımıyla anlaştı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Muhsin Ertuğral, Ajax Cape Town'da(10/10)6

Ajax Cape Town Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla bir kez daha anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan kulüp, Muhsin Ertuğral'ın takıma yabancı biri olmadığını ve kazanmak için hücum futbolunu benimsediğini kaydetti.

"İYİ YERLERE GELEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ajax Cape Town'da bir çok yetenekli futbolcu bulunduğunu belirten Muhsin Ertuğral ise, "Son dönemde takımı izledim. Bir veya iki kritik mevkiye transfer yaptığımızda çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye'de Sivasspor'u da çalıştıran Muhsin Ertuğral, 4. kez Ajax Cape Town'ın başına geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muhsin  Ertuğral  Ajax  Cape  Town  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER