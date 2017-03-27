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MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HAYATI FİLM OLACAK


MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HAYATI FİLM OLACAK
Tarih : 27 Mart 2017, 12:49
Puan Ver : Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hayatı Film Olacak(10/10)7


Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını anlatacak "Kanlı Dağ: Üşüyorum” sinema filminin tanıtım toplantısında konuşan filmin yapımcısı Tuncay Anlı, bir yıldır devam eden çalışmaların sonuna geldiklerini bildirdi.



 



kaynak:habertürk








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