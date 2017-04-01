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muhtar cinayetinde yeni iddia!

MUHTAR CİNAYETİNDE YENİ İDDİA!

3 çocuk babası Metin G., 2 yıl önce, aynı mahallede oturan Murat Aygün'ün inşaat ustası ağabeyi Ş.A.'nın eşi M.A. ile yasak aşk yaşadığı, olayın ortaya çıkması üzerine çiftin boşandığı ileri sürüldü

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:20
Puan Ver : Muhtar Cinayetinde Yeni İddia!(9/10)11


Adana'da kavga ettiği 23 yaşındaki Murat Aygün'ü tabancayla öldüren katil zanlısı mahalle muhtarı 41 yaşındaki Metin G.'nin, Aygün'ün eski yengesiyle yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.



Cinayet dün saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kavaklı Mahalle muhtarı Metin G. ile Murat Aygün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesi üzere Metin G., ruhsatlı tabancasını çekip, Aygün'e ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Aygün, ambulans ile kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Silahla adam yaralama suçundan kaydı olan Metin G. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:habertürk








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