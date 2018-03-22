İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, Muhteşem Yüzyıl'da 'Behram Paşa' rolündeki oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisin bulduğu kokaini vermemek için direndiği öğrenildi.

Fİ DİZİSİNDEKİ OYUNCU DA GEÇEN HAFTA YAKALANMIŞTI

Baskın sırasında polisin bulduğu kokaini vermemek için direnen uyuşturucu şebekesinin geçtiğimiz haftada " Fi" dizisinin oyuncularından Serhan O.ya uyuşturucu satarken yakalandığı öğrenildi.

5 KULLANIMLIK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı Sinan B.yi Avcılar'da takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü Sinan B. İçerenköy'de Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Behram Paşa rolünde oynayan Adnan Koç'la bulaşıp bir kafeye girdiği tespit edilince operasyon düzenlendi. Operasyonda torbacı Sinan B. ile oyuncu Adnan Koç ve 3 kardeşi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Adnan Koç'un üzerinde 5 kullanımlık Kokain ele geçirildi. Kafedeki aramalarda ise metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Polisin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucuları polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkına "Polise mukavemet" suçu kapsamında da işlem yapıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLERİN TORBACISI

Ünlülerin torbacısı olarak Sinan B.'emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sinan B.'nun Fi dizisinin oyuncularından Serhat O.'ya da uyuşturucu sattığı öğrenildi. İstanbul Narkotik Polisi'nin Serhat O. hakkında geçtiğimiz hafta uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı mahkemeye sevke dilen Serhat O.'nun denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.Sinan B.'den uyuşturucu aldıkları sırada gözaltına alınan Adnan K. ile 4 şüpheli de Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada