

Burhan Kuzu'nun, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.







Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Gezen'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.







kaynak:sabah