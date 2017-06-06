MÜJDE! HER AY 613 LİRA VERİLECEK!
Bir süredir tartışılan muhtarlara yapılan ödemeler hakkında son karar verildi.
Bir süredir tartışılan muhtarlara yapılan ödemeler hakkında son karar verildi. Muhtarların 4B statüsüne geçirilmesinin ardından aylık 613 liralık primleri sorunsuz bir şekilde devlet tarafından karşılanacak.
Bir süredir muhtarların aylık primleri konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşanmış ve durumun netleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından muhtarların aylık primleri tekrar gözden geçirildi. Hükümet somut adımlar atarken konu hakkında bir kanun değişikliğinin yapılması gerektiğini belirttiler. Muhtarların aylık primlerinin devlet tarafından ödenmesi için yapılan kanun değişikliği hakkındaki tüm detaylar sonunda tamamlandı. Hizmet veren 50 bin 243 adet muhtar hakkında önemli bir karar verildi.
kaynak:ekonomi7
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