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Müjde, soyları tükenmiyor! 1,5 milyonluk penguen kolonisi keşfedildi

MÜJDE, SOYLARI TÜKENMİYOR! 1,5 MİLYONLUK PENGUEN KOLONİSİ KEŞFEDİLDİ

Anktartika'nın sembollerinden Adelie penguenlerinin neslinin bir süredir tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleniyordu ancak 1 buçuk milyon penguenin yaşadığı bir koloni keşfedildi.

Tarih : 04 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Müjde, Soyları Tükenmiyor! 1,5 Milyonluk Penguen Kolonisi Keşfedildi(5/10)1

Bilim insanları, yarımadanın en kuzey noktasındaki Weddell Denizi yakınlarında bulunan kayalık takımada Danger Islands'ta (Tehlike Adaları) 1.5 milyon penguenden oluşan dev koloniyi keşfetti.

UYDUDAN GÖRDÜKLERİ PENGUEN DIŞKILARI SAYESİNDE KEŞFETTİLER

Araştırmacıların ilk keşifleri, 2014'e ait uydu görüntülerinde fark ettikleri büyük miktarda guano yani penguen dışkısıydı (doğru bildiniz, uzaydan görülebilecek kadar büyükler). Uydu görüntülerine bakan araştırmacılar dünyanın en büyük penguen kolonisini bulmuş olabileceklerini düşünerek çok heyecanlandı.

DRONE İLE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Zorlu koşulları nedeniyle çok az kişinin ayak basabildiği Danger Islands'a 2015'te tehlikeli bir sefer düzenleyen araştırma ekibi, burada hem karadan sayım yaptı hem de drone uçurarak gökyüzünden fotoğraflar çekti.

Sonunda büyük bir sürprizle karşılaştılar: Tam 751 bin 527 çift penguen burada yaşıyordu. Aralarında dünyanın en büyük üçüncü ve dördüncü kolonileri de vardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SAYILARINI AZALTTI

Araştırmacılar bununla da kalmadı ve 1959 yılındaki uydu görüntülerini inceledi. İklim değişikliğinin ve insan varlığının en çok etkilediği Anktartika'nın batısında bulunan kolonilerin, günümüze kadar sayıca giderek azaldığı ortaya çıktı.

Bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma büyük yankı uyandırdı.

KİMSE ORAYA BAKMAMIŞTI BİLE

BBC News'a konuşan Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden Tom Hart, "Kimsenin bakmadığı yerde bir şey bulmaya dair klasik bir örnekti. Danger Islands'a erişmek zor olduğu için kimse gerçekten denememişti bile" diye konuştu.

Uzmanlara göre bu keşif bize bir de mesaj veriyor: Danger Islands gibi yerler, penguenlerin iklim değişikliği ve balıkçıların aşırı avcılığı gibi etkenlerden kaçarak göç edebilmesi için koruma altında bölge ilan edilmeli.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müjde  Soyları  Tükenmiyor  15  Milyonluk  Penguen  Kolonisi  Keşfedildi    haber

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