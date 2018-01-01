Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak son dönemlerde katkısından çok farklı konularla gündeme oturan Robin van Persie konusunda müjde babasından geldi. Golcü oyuncunun babası Bob, oğlunun Feyenoord'a transferiyle ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin kurtulmaya çalıştığı Robin van Persie'nin babası Bob van Persie'den ümitlendiren bir açıklama geldi.

"EVİNDEN BU KADAR UZAK KALMASI YETTİ"

Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferiyle ilgili bir soruya, "Ben öyle düşünüyorum" diye cevap veren Bob van Persie, Robin'in devre arasında Rotterdam'a dönmek için hazırlık yaptığı iddiaları için, "Artık oğlum daha yakınımda olacağı ve ailemizin yeniden bir arada olacağı için çok mutluyum. Evinden bu kadar uzak kalması yetti" yorumunu yaptı.

Feyenoord'un Fenerbahçe'nin serbest bırakması halinde Robin van Persie'yi kadrosuna katması bekleniyor.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada