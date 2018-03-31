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Müjdeyi Verdi! Nefes Kredisi, 6 Ay Ödemesiz 7,5 Milyar Tl'ye Çıkarıldı
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MÜJDEYİ VERDİ! NEFES KREDİSİ, 6 AY ÖDEMESİZ 7,5 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI


Müjdeyi verdi! Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz 7,5 milyar TL'ye çıkarıldı
Tarih : 31 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Müjdeyi Verdi! Nefes Kredisi, 6 Ay Ödemesiz 7,5 Milyar Tl'ye Çıkarıldı(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmasında KOBİ'lere 5 milyar liralık Nefes Kredisi miktarını 7,5 milyar liraya çıkardıklarının müjdesini verdi. 12 aylık vadede kullanılacak krediye Başbakan, 6 ay anapara ödemesiz dönem koydu. Ayrıca Yıldırım 2018 yılı tedbir ve teşviklerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını da bildirdi.

12 AY VADELİ, 6 AY ERTELEMELİ NEFES KREDİSİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"Aylık 0,99 faiz. Bu bir başlangıç. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız diyor ki, "Biz öncülük ediyoruz" diyorlar.

Müjdeyi veriyorum. Kredi hacmini 7,5 milyona çıkarıyoruz. Vadesi 12 ay olacak. 6 ay ödemesiz 1,5 lira çıkardık. 6 ay ödemesiz derken, faizini ödeyeceksiniz. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Türkiye'de kredi dönüşündeki sıkıntı yüzde 2,9; burada binde bir. Yani hiç batak yok. Sağlam para çünkü KOBİ'ler sağlam. KOBİ'ler sözüne sadık işletmelerdir. 200 bin lira kredi kullanılabilecek. Faiz oranı cari günlük uygulanan faizin önemli ölçüde altında. Yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmelerimiz açısından büyük bir imkan.

BÜYÜME RAKAMLARI

Geçen sene bu büyüme oldu da nasıl oldu? 7,4 büyüme sağladık da durup dururken piyango vurmadı. 2017 başında birçok tedbir aldık. KGF sistemini devreye soktuk. Yani Hazine alınan kredilerin bir kısmına garanti veriyor ve bu şekilde 221 milyar 400 bin ayrı kalemde 221 milyar KGF marifetiyle kredi kullanılmış. İşletmeler büyüme planlarını ayarladı. TOBB'un yarıdan fazlasına kredi sağlamışız. Destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde 250 milyara yakın kredi vermişiz. Ekonomiye 250 milyarın girmesi çarkların daha fazla dönmesi, üretimin artması demek. Daha çok vatandaşımızın iş bulması demek.

Biz tarihi bir mücadele veriyoruz, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Buradan ilan ediyorum.

İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR

İzmir'in büyümesi ve hak ettiği yeri alması için 16 yıldır hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e yatırımlarımız 6 kat artmış. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Gelecek sene sonuna kalmayacak böylece İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Hayal değil."

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Kaynak: haberinburada



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