

2014 yılında medyanın sürekli konuştuğu başlık şuydu: 'Mükemmel olmaya çalışmak sağlığınızı mahvediyor olabilir'.



Kalp krizlerini tetikler, IBS (irratebl bağırsak sendromu) ve uykusuzluğa neden olabilir ve hatta The Daily Mail uzmanlarının söylediğine göre bu çoğu zaman sizin için sigara içmekten daha kötüdür. Son zamanlarda bilimadamları mükemmeliyetçiliğin obezite ve tütün ürünleri kullanımını da tetikleyen bir risk faktörü olduğunu da belirtiyor. Son çalışmalar her beş kişiden ikisinde mükemmeliyetçi eğilimler olduğunu gösteriyor. Bu da pek çok hasta demektir.



BAŞARISIZLIĞIN KURUCUSUDUR



Kalbinizin sesinin yaşamınız anlamına geldiğini ve ona dikkat etmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Belki bunu da biliyorsunuzdur; mükemmel olma çabası derinlerde bir yerlerde başarısızlığın kurucusudur. Bazılarımız 'Biz kimiz ve bu hayatta ne olmak istiyoruz?' merakı ile dolaşırken, kusursuzluğu önemsemez.



Fakat bazılarımız da bu sorulara kusursuz yanıtlar bulmak için mücadele verir.



Kendi duygusal yolculuğunuzda nerede olduğunuzun bir önemi yok; tutum ve bakış açılarınızın ne olduğunu incelemek yardımcı olacaktır.



Mükemmellikten kurtulma yollarını bulmak da yardımcı olacaktır. Peki bu nasıl yapılabilir?







SADECE BEŞ DAKİKA



Günün başında veya sonunda kendinize ayıracağınız sadece beş dakikada değerlendirmelerinizi veya nasıl hissettiğinizi yazarak esenlik duygunuzu, iç huzurunuzu, hatta hayal gücünüzü besleyebilir, gelecek için gerçekçi planlar yapabilir ve kusurlarınızı kabul edebilirsiniz.



Kişisel bakım, kendini keşfetme ile başlar. Kağıda yazacağınız düşünceler ve fikirlerinizle kendinizde büyük farklılıklar yaratabilirsiniz. Bu size düşüncelerinizi kaydetmenin yanı sıra bunlar üzerine düşünme imkanı, tutumlarınızı değiştirme şansı ve olmak istediğiniz kişi olmak için yeni tutumlar geliştirmek için yollar sunar.



Eğer ne yazacağınızı bilemiyorsanız, aşağıdaki bazı sorular size yardımcı olacaktır.



Bu soruları kendinize meydan okumak ve kendinizi keşfetmek için kullanın.



Soruların doğru ya da yanlış cevapları yok ve kimse sizin cevaplarınızı eleştirmeyecek ya da yargılamayacak. Bu yüzden kendizi tamamen özgür bırakın. Dürüst olun.



Yaratıcı olun. Gerçek önceliklerinizi göz önünde bulundurarak cevaplayın...



1- Başarısız olmayacağınızı bildiğiniz bir şeyi yapacak olsaydınız, ne yapardınız?



2- Hangi işi, hobiyi denemek isterdiniz?



3- Ne olmadan yaşayamazdınız?



4- Hayatınızda gerçekleşmesini umduğunuz ama henüz başaramadığınız şey nedir?



5- Çocukluğunuz nasıldı? Yetişkinliğiniz nasıl?



6- İnsanlar sizin hakkınızda ne öğrenselerdi çok şaşırırlardı?



7- Şu anda başka bir yerde olabilseydiniz, nerede olmak isterdiniz?



8- Hiç düşünmeden söyleyin: Sizi mutlu eden bir isim.



9- Yapılacaklar listenizdeki ilk üç şey nedir?



10- Günlük yaşamda gerçekleşecek hangi olay sizin çok büyük stres yapmanıza neden olur?



11- En çok gurur duyduğunuz şey nedir?



12- Eğer yaşınızı bilmeseydiniz kaç yaşında olmak isterdiniz?



Birkaç farklı ve çeşitli bölümler içeren günlükler kullanarak hayatınızdaki olayların kayıtlarını tutmaktan çekinmeyin. Birine kısa vadedeki planlarınızı yazın, birine uzun vadeli planlarınızı... Bazen yazarken bazı endişelerinizin çözümünü bulabilirsiniz ve daha önceden düşünmediğiniz şeyleri düşünüp farklı açılardan olaylara bakabilirsiniz. Bu egzersiz, bilinçaltınızda gelecek için size umut verecek. Gün sonunda durun ve düşünün: Ne doğru gitti? Ne için minnettarsınız? Beklenmedik ve plansız bir şey oldu mu? Bazen kötü bir günü düşünmek, yeni günü umut verici düşünceler ve mutlulukla kucaklamamızı ve ona müteşekkir olmamızı sağlayabilir.







kaynak:sabah