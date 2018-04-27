(ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

Kaynak: haberinburada