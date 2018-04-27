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MÜNBİÇ KRİZİ AŞILIYOR! BAKAN FORMÜLÜ VERİP 'UYULURSA YPG ÇEKİLİR' DEDİ


Münbiç krizi aşılıyor! Bakan formülü verip 'Uyulursa YPG çekilir' dedi
Tarih : 27 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Münbiç Krizi Aşılıyor! Bakan Formülü Verip 'uyulursa Ypg Çekilir' Dedi(8/10)4

(ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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