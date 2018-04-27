MÜNBİÇ KRİZİ AŞILIYOR! BAKAN FORMÜLÜ VERİP 'UYULURSA YPG ÇEKİLİR' DEDİ
(ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.
Kaynak: haberinburada
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